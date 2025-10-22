«Ещё одна звёздочка». Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о хет-трике Ульви Бабаева

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о хет-трике нападающего Ульви Бабаева в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (4:0).

«Ульви хорошо сыграл. Он показал свои лучшие качества: скорость, дриблинг. Ещё одна звездочка в академии «Динамо»

Вклад Валерия Георгиевича в его прогресс большой. Он принял решение по составу. Я бы обратил внимание, что каждый год у нас появляются молодые звёздочки. Все поддерживают эту философию. У нас большая академия с филиалами. Мы продолжаем в том же духе — делаем ставку в том числе на своих воспитанников», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.