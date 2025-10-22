«Ещё одна звёздочка». Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о хет-трике Ульви Бабаева
Поделиться
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о хет-трике нападающего Ульви Бабаева в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (4:0).
Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23' 2:0 Фомин – 60' 3:0 Бабаев – 72' 4:0 Бабаев – 78'
«Ульви хорошо сыграл. Он показал свои лучшие качества: скорость, дриблинг. Ещё одна звездочка в академии «Динамо»
Вклад Валерия Георгиевича в его прогресс большой. Он принял решение по составу. Я бы обратил внимание, что каждый год у нас появляются молодые звёздочки. Все поддерживают эту философию. У нас большая академия с филиалами. Мы продолжаем в том же духе — делаем ставку в том числе на своих воспитанников», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Комментарии
- 22 октября 2025
-
20:54
-
20:54
-
20:51
-
20:48
-
20:46
-
20:41
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:24
-
20:21
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:42
-
19:35
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:26
-
19:24
-
19:21
-
19:15
-
19:13
-
19:10
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:48
-
18:47
-
18:43