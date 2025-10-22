Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол

Вратарь «Крыльев» Кокарев рассказал о состоянии здоровья после травмы в матче с «Динамо»

Комментарии

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Никита Кокарев после матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором его команда проиграл московскому «Динамо» со счётом 0:4, высказался о своём состоянии здоровья. Голкипер покинул поле на 80-й минуте из-за травмы.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23'     2:0 Фомин – 60'     3:0 Бабаев – 72'     4:0 Бабаев – 78'    

— Как состояние?
— Плохо, — передаёт слова Кокарева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ «Динамо» занимает второе место в группе В с 11 очками. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке. В активе команды восемь очков. Две другие команды квартета — «Краснодар» (первое место, 11 очков) и «Сочи» (три очка).

