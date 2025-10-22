Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Пари НН»: Игнатов открыл счёт на 21-й минуте

«Ростов» — «Пари НН»: Игнатов открыл счёт на 21-й минуте
В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ростов» и «Пари НН». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Главным арбитром встречи выступает Максим Перезва из Раменского. «Ростов» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Игнатов – 21'     2:0 Шанталий – 45'     2:1 Босельи – 45+5'     3:1 Байрамян – 49'    

На 21-й минуте защитник хозяев Герман Игнатов забил первый гол во встрече.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».


Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
