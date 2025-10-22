«Мы все были немного против». Кубарси — об отмене матча «Барселоны» с «Вильярреалом» в США

18-летний испанский защитник «Барселоны» Пау Кубарси признался, что игроки каталонского клуба не хотели ехать на матч в США. Ранее Ла Лига сообщила о переносе матча 17-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом», который планировалось провести в Майами.

– Как отмена матча в Майами повлияла на обстановку в раздевалке?

– Мы все были немного против поездки за границу, потому что чемпионат должен проходить здесь. Я — футболист, не должен слишком сильно влезать в этот вопрос, – приводит слова Кубарси AS.

Напомним, команды Ла Лиги не играли первые несколько секунд после стартового свистка в матчах 9-го тура в знак протеста в отношении проведения указанной встречи за рубежом.