Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы все были немного против». Кубарси — об отмене матча «Барселоны» с «Вильярреалом» в США

«Мы все были немного против». Кубарси — об отмене матча «Барселоны» с «Вильярреалом» в США
Комментарии

18-летний испанский защитник «Барселоны» Пау Кубарси признался, что игроки каталонского клуба не хотели ехать на матч в США. Ранее Ла Лига сообщила о переносе матча 17-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом», который планировалось провести в Майами.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Как отмена матча в Майами повлияла на обстановку в раздевалке?
– Мы все были немного против поездки за границу, потому что чемпионат должен проходить здесь. Я — футболист, не должен слишком сильно влезать в этот вопрос, – приводит слова Кубарси AS.

Напомним, команды Ла Лиги не играли первые несколько секунд после стартового свистка в матчах 9-го тура в знак протеста в отношении проведения указанной встречи за рубежом.

Материалы по теме
Протест футболистов Ла Лиги сработал. Матч «Барсы» в США правда навредил бы турниру?
Протест футболистов Ла Лиги сработал. Матч «Барсы» в США правда навредил бы турниру?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android