Лещук: хотелось победить «Крылья», особенно в день рождения Льва Яшина

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался после матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором столичный клуб обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 4:0. Игрок бело-голубых отметил важность победы в день рождения легендарного вратаря столичной команды Льва Яшина.

«Хотелось выигрывать в этой игре, особенно в такой день (день рождения Льва Яшина, — прим «Чемпионата»). Всегда приятно отстоять на ноль», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Лев Яшин родился 22 октября 1929 года. Он является единственным в истории вратарём, выигравшим «Золотой мяч». За московское «Динамо» голкипер провёл 358 матчей и пять раз побеждал в чемпионате СССР.

После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ «Динамо» занимает второе место в группе В с 11 очками. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке. В активе команды восемь очков. Две другие команды квартета — «Краснодар» (первое место, 11 очков) и «Сочи» (три очка).