Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Лещук: возможно, Расулов будет основным вратарём «Динамо» в ближайшем будущем

Лещук: возможно, Расулов будет основным вратарём «Динамо» в ближайшем будущем
Комментарии

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук оценил потенциал 19-летнего голкипера бело-голубых Курбана Расулова, который провёл свой дебютный матч за первую команду в Мир Российской Премьер-Лиге в 12-м туре с грозненским «Ахматом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«Расулов уже давно с нами тренируется. У меня всегда было мнение, что это хороший вратарь с потенциалом. Он сыграл три игры на ноль. Главное — продолжать в том же духе. Возможно, в ближайшем будущем будет основным вратарём «Динамо» — следующее поколение», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Расулов является воспитанником столичного клуба. Ранее он выходил на поле во встречах Кубка России, где не пропустил ни одного гола в трёх играх.

Комментарии
