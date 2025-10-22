Лещук: возможно, Расулов будет основным вратарём «Динамо» в ближайшем будущем
Поделиться
Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук оценил потенциал 19-летнего голкипера бело-голубых Курбана Расулова, который провёл свой дебютный матч за первую команду в Мир Российской Премьер-Лиге в 12-м туре с грозненским «Ахматом» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16' 1:1 Мелкадзе – 21' 1:2 Касинтура – 88' 2:2 Тюкавин – 90+3'
«Расулов уже давно с нами тренируется. У меня всегда было мнение, что это хороший вратарь с потенциалом. Он сыграл три игры на ноль. Главное — продолжать в том же духе. Возможно, в ближайшем будущем будет основным вратарём «Динамо» — следующее поколение», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Расулов является воспитанником столичного клуба. Ранее он выходил на поле во встречах Кубка России, где не пропустил ни одного гола в трёх играх.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
20:54
-
20:54
-
20:51
-
20:48
-
20:46
-
20:41
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:24
-
20:21
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:42
-
19:35
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:26
-
19:24
-
19:21
-
19:15
-
19:13
-
19:10
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:48
-
18:47
-
18:43