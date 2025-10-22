Лещук: возможно, Расулов будет основным вратарём «Динамо» в ближайшем будущем

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук оценил потенциал 19-летнего голкипера бело-голубых Курбана Расулова, который провёл свой дебютный матч за первую команду в Мир Российской Премьер-Лиге в 12-м туре с грозненским «Ахматом» (2:2).

«Расулов уже давно с нами тренируется. У меня всегда было мнение, что это хороший вратарь с потенциалом. Он сыграл три игры на ноль. Главное — продолжать в том же духе. Возможно, в ближайшем будущем будет основным вратарём «Динамо» — следующее поколение», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Расулов является воспитанником столичного клуба. Ранее он выходил на поле во встречах Кубка России, где не пропустил ни одного гола в трёх играх.