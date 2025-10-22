Лещук: если пройдём «Зенит» в Кубке, будет минус один сильный соперник

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук после победы в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России над самарскими «Крыльями Советов» (4:0) высказался об игре с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в 1/4 финала турнира.

«Если смотреть не на конкретную стадию, а на весь Кубок, если мы сейчас пройдём Зенит — минус один сильный соперник. Какая разница, когда и кого обыгрывать», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Первый матч 1/4 финала Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» состоится на «Газпром Арене» с 4 по 6 ноября, ответный — на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» с 25 по 27 ноября.