Главная Футбол Новости

Лещук: если пройдём «Зенит» в Кубке, будет минус один сильный соперник

Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук после победы в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России над самарскими «Крыльями Советов» (4:0) высказался об игре с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в 1/4 финала турнира.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23'     2:0 Фомин – 60'     3:0 Бабаев – 72'     4:0 Бабаев – 78'    

«Если смотреть не на конкретную стадию, а на весь Кубок, если мы сейчас пройдём Зенит — минус один сильный соперник. Какая разница, когда и кого обыгрывать», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Первый матч 1/4 финала Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» состоится на «Газпром Арене» с 4 по 6 ноября, ответный — на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» с 25 по 27 ноября.

Хет-трик Бабаева помог московскому «Динамо» разгромить «Крылья Советов» в Кубке России
Комментарии
