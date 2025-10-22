Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Экс-тренер «МЮ» Мёленстен: вряд ли Рашфорд вернётся в клуб при Амориме

Экс-тренер «МЮ» Мёленстен: вряд ли Рашфорд вернётся в клуб при Амориме
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Мёленстен поделился мнением о перспективах нападающего манкунианцев Маркуса Рашфорда, который на правах аренды выступает за «Барселону».

«Возвращение Маркуса Рашфорда в «Манчестер Юнайтед»? Это по-настоящему личный выбор, всё может измениться, кто знает. Не думаю, что это случится при Рубене Амориме, поскольку, по правде говоря, думаю, что был какой-то фактор, который повлиял на осуществление этого перехода. Не знаю, но Маркус и, возможно, «Барселона» захотят рассмотреть подписание полноценного контракта, ведь ему сейчас 27 лет, это ещё хороший возраст.

Игра в Испании отличается от АПЛ, там не так сложно, поскольку «Барселона» владеет мячом 70% времени или около того, что здорово», — приводит слова Мёленстена Goal.com.

