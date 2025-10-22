Рафинья тренировался с общей группой «Барселоны» и может сыграть с «Реалом» — Marca
Поделиться
Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья примет участие в матче с мадридским «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги, сообщает Marca. Напомним, вингер получил травму задней поверхности бедра в игре с «Овьедо» 25 сентября (3:1).
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По информации источника, бразилец уже тренировался с общей группой команды и сможет принять участие в «эль класико» 26 октября. Отмечается, что процесс восстановления игрока шёл исключительно хорошо. Рафинья уже мог сыграть с «Олимпиакосом» в Лиги чемпионов (6:1), но главный тренер команды Ханс-Дитер Флик решил дать футболисту ещё несколько дней отдыха. Пока неизвестно, выйдет ли Рафинья в стартовом составе.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
22:24
-
22:12
-
22:09
-
22:00
-
21:56
-
21:54
-
21:45
-
21:44
-
21:39
-
21:39
-
21:39
-
21:34
-
21:23
-
21:23
-
21:21
-
21:19
-
21:17
-
21:12
-
21:07
-
21:07
-
21:01
-
20:59
-
20:54
-
20:54
-
20:51
-
20:48
-
20:46
-
20:41
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:24
-
20:21
-
20:12
-
20:00