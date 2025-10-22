Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Новости

Рафинья тренировался с общей группой «Барселоны» и может сыграть с «Реалом» — Marca

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья примет участие в матче с мадридским «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги, сообщает Marca. Напомним, вингер получил травму задней поверхности бедра в игре с «Овьедо» 25 сентября (3:1).

По информации источника, бразилец уже тренировался с общей группой команды и сможет принять участие в «эль класико» 26 октября. Отмечается, что процесс восстановления игрока шёл исключительно хорошо. Рафинья уже мог сыграть с «Олимпиакосом» в Лиги чемпионов (6:1), но главный тренер команды Ханс-Дитер Флик решил дать футболисту ещё несколько дней отдыха. Пока неизвестно, выйдет ли Рафинья в стартовом составе.

