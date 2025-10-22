Определились все пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026

В Фонбет Кубке России определились все четвертьфинальные пары верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ). В 1/4 финала турнира встретятся следующие команды:

«Спартак» – «Локомотив»;

«Зенит» – «Динамо» Москва;

«Динамо» Махачкала – ЦСКА;

«Оренбург» – «Краснодар».

Отметим, последний тур группового этапа Кубка России завершится в четверг, 23 октября.

Первые матчи плей-офф Пути РПЛ Кубка России пройдут с 4 по 6 ноября, ответные — с 25 по 27 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.