«Зенит» — «Оренбург»: Жерсон удвоил преимущество хозяев поля на 33-й минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Зенит» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Юрий Карпов из Петрозаводска. На данный момент счёт 2:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

На 33-й минуте Жерсон удвоил преимущество хозяев поля. Ранее, на шестой минуте, форвард гостей Ацамаз Ревазов получил красную карточку. На 27-й минуте Юрий Горшков открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар».