Ульви Бабаев зажигал в Кубке, вратарь «Крыльев» горевал. Лучшие фото победы «Динамо»

«Динамо» — «Крылья Советов»
22 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче шестого тура Кубка России в группе B (путь РПЛ) «Динамо» одержало разгромную победу над «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ «Динамо» занимает второе место в группе В с 11 очками. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке, в активе команды восемь очков. «Краснодар» находится на первом месте с 11 очками, «Сочи» остался на четвёртом месте (3).

