Жерсон забил свой первый гол за «Зенит»
В эти минуты идёт перерыв матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» принимает на своём поле «Оренбург». На данный момент счёт 3:0 в пользу петербуржцев. Второй гол зенитовцев в этой игре забил полузащитник Жерсон — это его первый мяч за российскую команду.
Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Горшков – 28' 2:0 Жерсон – 35' 3:0 Шилов – 45+2' 4:0 Ерохин – 64' 5:0 Мантуан – 68' 6:0 Ерохин – 80'
Удаления: нет / Ревазов – 6'
Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и в одной игре Кубка России, в которых на его счету теперь один гол.
