Жерсон забил свой первый гол за «Зенит»

В эти минуты идёт перерыв матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» принимает на своём поле «Оренбург». На данный момент счёт 3:0 в пользу петербуржцев. Второй гол зенитовцев в этой игре забил полузащитник Жерсон — это его первый мяч за российскую команду.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и в одной игре Кубка России, в которых на его счету теперь один гол.