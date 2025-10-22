«Карабах» проиграл «Атлетику» Бильбао в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и азербайджанский «Карабах». Игра проходила на стадионе « Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Игор Паяч из Хорватии. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:1.

Матч начался с гола полузащитника «Карабаха» Леандру Андраде на первой минуте встречи. На 40-й минуте нападающий испанской команды Горка Гурусета сравнял счёт. Во втором тайме на 70-й минуте хавбек Роберт Наварро вывел вперёд «Атлетик». Гурусета сделал дубль на 88-й минуте и установил окончательный счёт в матче – 3:1.

После 3-го тура «Карабах» занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав шесть очков. «Атлетик» набрал три очка и располагается на 20-й строчке.