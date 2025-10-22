Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетик Б — Карабах, результат матча 22 октября 2025, счет 3:1, 3-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Карабах» проиграл «Атлетику» Бильбао в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и азербайджанский «Карабах». Игра проходила на стадионе « Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Игор Паяч из Хорватии. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 19:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
3 : 1
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Андраде – 1'     1:1 Гурусета – 40'     2:1 Наварро – 70'     3:1 Гурусета – 88'    

Матч начался с гола полузащитника «Карабаха» Леандру Андраде на первой минуте встречи. На 40-й минуте нападающий испанской команды Горка Гурусета сравнял счёт. Во втором тайме на 70-й минуте хавбек Роберт Наварро вывел вперёд «Атлетик». Гурусета сделал дубль на 88-й минуте и установил окончательный счёт в матче – 3:1.

После 3-го тура «Карабах» занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав шесть очков. «Атлетик» набрал три очка и располагается на 20-й строчке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сенсация «Карабаха» в Лиге чемпионов продолжается! Теперь плей-офф не кажется чудом. Видео
Сенсация «Карабаха» в Лиге чемпионов продолжается! Теперь плей-офф не кажется чудом. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android