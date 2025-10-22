Скидки
«Барселона» получает запросы насчёт аренды тер Штегена — Плеттенберг

Вратарём «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном интересуются несколько клубов, сообщает инсайдер и журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х. Ранее появилась информация, что уход голкипера из каталонской команды зимой не исключен, поскольку немец рискует пропустить ЧМ-2026 из-за недостатка игровой практики.

По информации источника, возможен вариант с арендой. «Барселона» уже получает запросы от других команд на эту тему.

На данный момент 33-летний вратарь восстанавливается от травмы. Он не играет с июня.

Тер Штеген перешёл в «Барселону» летом 2014 года, он провёл за команду 422 встречи, помогая клубу выиграть шесть титулов чемпионов Испании, шесть Кубков страны и добиться триумфа в Лиге чемпионов в сезоне-2014/2015.

