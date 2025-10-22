Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Бабаев поделился впечатлениями после хет-трика в ворота «Крыльев»

Игрок «Динамо» Бабаев поделился впечатлениями после хет-трика в ворота «Крыльев»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападющий московского «Динамо» Ульви Бабаев поделился эмоциями после матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором столичный клуб обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 4:0. Форвард сделал хет-трик.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23'     2:0 Фомин – 60'     3:0 Бабаев – 72'     4:0 Бабаев – 78'    

«Очень рад. Безумно благодарен Георгиевичу, что позволил мне выйти на поле и показать себя. На счёт принципиальности с «Крыльями» ничего не могу сказать. Каждый гол особенный. Но это первый хет-трик, да ещё и в такой день», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, сегодня прошёл день рождения легендарного вратаря столичной команды Льва Яшина.

После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ «Динамо» занимает второе место в группе В с 11 очками. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке. В активе команды восемь очков. Две другие команды квартета — «Краснодар» (первое место, 11 очков) и «Сочи» (три очка).

Материалы по теме
Официально
«Зенит» и московское «Динамо» встретятся в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android