Игрок «Динамо» Бабаев поделился впечатлениями после хет-трика в ворота «Крыльев»

Нападющий московского «Динамо» Ульви Бабаев поделился эмоциями после матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором столичный клуб обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 4:0. Форвард сделал хет-трик.

«Очень рад. Безумно благодарен Георгиевичу, что позволил мне выйти на поле и показать себя. На счёт принципиальности с «Крыльями» ничего не могу сказать. Каждый гол особенный. Но это первый хет-трик, да ещё и в такой день», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, сегодня прошёл день рождения легендарного вратаря столичной команды Льва Яшина.

После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ «Динамо» занимает второе место в группе В с 11 очками. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке. В активе команды восемь очков. Две другие команды квартета — «Краснодар» (первое место, 11 очков) и «Сочи» (три очка).