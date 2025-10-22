Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Новости

Бабаев: в «Динамо» больше общаюсь с Сергеевым и Тюкавиным, поэтому теперь тоже забиваю

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев заявил, что начал забивать, потому что общается с форвардами команды Иваном Сергеевым и Константином Тюкавиным. Бабаев оформил хет-трик в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (4:0).

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23'     2:0 Фомин – 60'     3:0 Бабаев – 72'     4:0 Бабаев – 78'    

— Карпин похвалил тебя, но сказал, что иногда футболисты поиграют год и пропадают.
— Думаю, это правда. Надо работать и доказывать обратное. Никто не знает, что будет через год-два. В «Динамо» меня очень хорошо приняли, помогают, спасибо за это. Я больше с Ваньком Сергеевым и Костей Тюкавиным общаюсь — нападающими, которые забивают, поэтому я тоже забиваю (смеётся), — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

