«Ростов» — «Пари НН»: Байрамян забил третий гол хозяев на 48-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ростов» и «Пари НН». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Главным арбитры встречи выступает Максим Перезва из Раменского. «Ростов» выигрывает со счётом 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 48-й минуте полузащитник Хорен Байрамян забил третий гол в ворота «Пари НН». Ранее игрок нижегородской команды Хуан Босельи сократил отставание в счёте, реализовав пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).