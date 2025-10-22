Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
«Реал» — «Ювентус»: команды не забили голов к перерыву

«Реал» — «Ювентус»: команды не забили голов к перерыву
Комментарии

В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич из Словении. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Беллингем – 57'    

В первом тайме счёт в матче не был открыт.

В минувшем туре «сливочные» разгромили казахстанский «Кайрат» со счётом 5:0. «Старая синьора» сыграла вничью с «Вильярреалом» (2:2).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
