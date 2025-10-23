Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 22 октября, календарь, таблица

Сегодня, 22 октября, состоялись девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 22 октября:

«Атлетик» Бильбао – «Карабах» – 3:1;

«Галатасарай» – «Будё-Глимт» – 3:1;

«Монако» – «Тоттенхэм Хотспур» – 0:0;

«Спортинг» – «Марсель» – 2:1;

«Аталанта» – «Славия» Прага – 0:0;

«Айнтрахт» – «Ливерпуль» – 1:5;

«Реал» Мадрид – «Ювентус» – 1:0;

«Челси» – «Аякс» – 5:1;

«Бавария» – «Брюгге» – 4:0.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «ПСЖ». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.