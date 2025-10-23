Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов по футболу 2025/2026: результаты на 22 октября, календарь, таблица

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 22 октября, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 октября, состоялись девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 22 октября:

«Атлетик» Бильбао – «Карабах» – 3:1;
«Галатасарай» – «Будё-Глимт» – 3:1;
«Монако» – «Тоттенхэм Хотспур» – 0:0;
«Спортинг» – «Марсель» – 2:1;
«Аталанта» – «Славия» Прага – 0:0;
«Айнтрахт» – «Ливерпуль» – 1:5;
«Реал» Мадрид – «Ювентус» – 1:0;
«Челси» – «Аякс» – 5:1;
«Бавария» – «Брюгге» – 4:0.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «ПСЖ». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
17-летний нападающий «Баварии» Карл стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android