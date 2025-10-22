Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ростов — Пари НН, результат матча 22 октября 2025, счёт 4:1, Кубок России 2025/2026

«Ростов» одержал победу над «Пари НН» в матче Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 октября, завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между «Ростовом» и «Пари НН». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, одержали хозяева со счётом 4:1.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Игнатов – 21'     2:0 Шанталий – 45'     2:1 Босельи – 45+5'     3:1 Байрамян – 49'     4:1 Голенков – 90+5'    

На 21-й минуте защитник «Ростова» Герман Игнатов забил первый гол. На 44-й минуте полузащитник Даниил Шанталий удвоил преимущество хозяев. На 45+5-й минуте полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи реализовал пенальти и сократил отставание в счёте. На 48-й минуте полузащитник Хорен Байрамян забил третий гол в ворота гостей. На 90+3-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков установил окончательный счёт — 4:1.

По итогам группового этапа Кубка России «Ростов» с семью очками занял третье место в группе С. Таким образом, команда Джонатана Альбы продолжит участие в турнире в Пути регионов. «Пари НН» с тремя очками финишировал на четвёртой строчке и вылетел из Кубка.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
