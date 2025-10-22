«Ростов» одержал победу над «Пари НН» в матче Кубка России

Сегодня, 22 октября, завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между «Ростовом» и «Пари НН». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, одержали хозяева со счётом 4:1.

На 21-й минуте защитник «Ростова» Герман Игнатов забил первый гол. На 44-й минуте полузащитник Даниил Шанталий удвоил преимущество хозяев. На 45+5-й минуте полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи реализовал пенальти и сократил отставание в счёте. На 48-й минуте полузащитник Хорен Байрамян забил третий гол в ворота гостей. На 90+3-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков установил окончательный счёт — 4:1.

По итогам группового этапа Кубка России «Ростов» с семью очками занял третье место в группе С. Таким образом, команда Джонатана Альбы продолжит участие в турнире в Пути регионов. «Пари НН» с тремя очками финишировал на четвёртой строчке и вылетел из Кубка.