Полузащитник «Зенита» Ерохин: хотелось бы поддержать Кассьерру, он получил травму

Полузащитник «Зенита» Ерохин: хотелось бы поддержать Кассьерру, он получил травму
Комментарии

Полузащитник и капитан «Зенита» Александр Ерохин поддержал своего травмированного одноклубника Матео Кассьерру.

— Недавно стало известно, что Кассьерра выбыл на месяц. Насколько сильно это ощущается в команде и большая ли потеря?
— Ну, конечно, когда из коллектива даже один или два человека выпадают, это в любом случае потеря, потому что и в тренировочном процессе, и в играх важны все, все нужны, тем более сейчас такой важный период чемпионата. Поэтому, конечно, хотелось бы его поддержать, он получил травму. Надеюсь, что постарается быстрее восстановиться и ещё в конце чемпионата помочь команде, — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

Новости. Футбол
