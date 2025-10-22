Главный тренер «Ахмата» Черчесов высказался о поражении от «Рубина» в Кубке России

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Рубина» (3:3, 3:4 пен.) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
— Получился настоящий кубковый матч: кто выиграл, тот и прошёл дальше. Наши поздравления «Рубину». Игра была своего рода качелей. Жалко упускать победу. С пенальти в этом году нам не везёт. Выбыли из Кубка России – концентрируемся на играх чемпионата.
— «Рубин» тремя заменами, казалось, перевернул игру. Были готовы к такому?
— И мы заменами перевернули игру – третий забили. Каждый тренер видит так, как видит.
— Игра в целом давалась «Ахмату» при преимуществе в первом тайме. Остались ли вы довольны игрой?
— Мы не довольны результатом и нас не может устраивать до конца и игра – мы не завершали наши атаки и имели проблемы в обороне. К тому же в Кубке России при 2:0 в свою пользу есть свои законы. В этом сегодня все убедились, — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».
