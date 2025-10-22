Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главный тренер «Ахмата» Черчесов высказался о поражении от «Рубина» в Кубке России
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Рубина» (3:3, 3:4 пен.) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 3
4 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Жемалетдинов – 22'     0:2 Мелкадзе – 36'     1:2 Тесленко – 40'     2:2 Безруков – 51'     3:2 Шабанхаджай – 64'     3:3 Ндонг – 68'    

— Получился настоящий кубковый матч: кто выиграл, тот и прошёл дальше. Наши поздравления «Рубину». Игра была своего рода качелей. Жалко упускать победу. С пенальти в этом году нам не везёт. Выбыли из Кубка России – концентрируемся на играх чемпионата.

— «Рубин» тремя заменами, казалось, перевернул игру. Были готовы к такому?
— И мы заменами перевернули игру – третий забили. Каждый тренер видит так, как видит.

— Игра в целом давалась «Ахмату» при преимуществе в первом тайме. Остались ли вы довольны игрой?
— Мы не довольны результатом и нас не может устраивать до конца и игра – мы не завершали наши атаки и имели проблемы в обороне. К тому же в Кубке России при 2:0 в свою пользу есть свои законы. В этом сегодня все убедились, — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».

«Ахмат» проиграл «Рубину» в серии пенальти и вылетел из Кубка России
