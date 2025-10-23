Таблица общего этапа Лиги чемпионов после 3-го тура

В среду, 22 октября, завершился 3-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По его итогам «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу с девятью очками. Команда Луиса Энрике разгромила «Байер» со счётом 7:2. На второй строчке располагается мюнхенская «Бавария» с таким же количеством очков и такой же разнице забитых и пропущенных мячей (+10).

Далее расположились миланский «Интер», лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».

«Ливерпуль», «Барселона», «Карабах», «Челси», «Наполи» оказались в числе команд, занимающих места с девятого по 24-е.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.