Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Оренбург»: Ерохин оформил дубль на 79-й минуте

«Зенит» — «Оренбург»: Ерохин оформил дубль на 79-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Зенит» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Юрий Карпов из Петрозаводска. На данный момент счёт 6:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Горшков – 28'     2:0 Жерсон – 35'     3:0 Шилов – 45+2'     4:0 Ерохин – 64'     5:0 Мантуан – 68'     6:0 Ерохин – 80'    
Удаления: нет / Ревазов – 6'

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

Александр Ерохин оформил дубль на 79-й минуте. Ранее, на шестой минуте, у гостей Ацамаз Ревазов получил красную карточку. На 27-й минуте Юрий Горшков открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. На 33-й минуте Жерсон удвоил преимущество хозяев поля. Вадим Шилов на 45+1-й минуте забил третий гол «Зенита». На 64-й минуте Александр Ерохин забил четвёртый мяч сине-бело-голубых в этой встрече. Густаво Мантуан на 68-й минуте забил пятый гол петербуржцев.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, обыграв «Краснодар».

Календарь матчей Кубка России
Турнирные таблицы Кубка России
Материалы по теме
Официально
«Зенит» и московское «Динамо» встретятся в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android