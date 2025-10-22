Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Зенит — Оренбург, результат матча 22 октября 2025, счёт 6:0, Кубок России 2025/2026

«Зенит» разгромил «Оренбург» в матче Кубка России, забив шесть безответных голов
Окончен матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Зенит» и «Оренбург». Победу со счётом 6:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Юрий Карпов из Петрозаводска.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Горшков – 28'     2:0 Жерсон – 35'     3:0 Шилов – 45+2'     4:0 Ерохин – 64'     5:0 Мантуан – 68'     6:0 Ерохин – 80'    
Удаления: нет / Ревазов – 6'

На шестой минуте форвард гостей Ацамаз Ревазов получил красную карточку. На 27-й минуте Юрий Горшков открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. На 33-й минуте Жерсон удвоил преимущество хозяев поля. Вадим Шилов на 45+1-й минуте забил третий гол «Зенита». На 64-й минуте Александр Ерохин забил четвёртый мяч сине-бело-голубых в этой встрече. Густаво Мантуан на 68-й минуте забил пятый гол петербуржцев. Ерохин оформил дубль на 79-й минуте.

По итогам группового этапа Кубка России «Зенит» с 18 очками занял первое место в квартете А, «Оренбург» с восемью очками финишировал на второй строчке.

В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с московским «Динамо», «Оренбург» встретится с «Краснодаром». Первые матчи плей-офф турнира пройдут с 4 по 6 ноября, ответные — с 25 по 27 ноября.

