Сын Тьяго Силвы сможет сыграть за «Челси» в матчах Лиги чемпионов

Защитник молодёжной команды «Челси» Исаго Силва сможет принять участие в матчах Лиги чемпионов за лондонский клуб. Сын бывшего игрока «синих» Тьяго Силвы включен в неограниченную заявку B на матчи европейского турнира. Об этом сообщает ESPN.

В заявку В Лиги чемпионов могут быть включены футболисты, родившиеся не раньше 1 января 2004 года и проведшие в клубе не менее трёх лет. Помимо Силвы «Челси» включил в неё 32 игрока своей академии. По информации издания, это решение позволит упростить процесс регистрации, не внося изменения перед каждым отдельным матчем турнира.

Напомним, Тьяго Силва выступал за лондонцев с 2020 по 2024 год, проведя 155 игр во всех турнирах. В составе «Челси» бразилец стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.

