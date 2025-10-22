Скидки
Главная Футбол Новости

«Зенит» установил рекорд по набранным очкам в групповом этапе Кубка России

Санкт-Петербургский «Зенит» со счётом 6:0 обыграл «Оренбург» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России и набрал 18 очков по итогам данной стадии турнира, что является рекордом: ни одна другая команда Мир РПЛ после реформы розыгрыша Кубка России в 2022 году подобного ещё не добивалась.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Горшков – 28'     2:0 Жерсон – 35'     3:0 Шилов – 45+2'     4:0 Ерохин – 64'     5:0 Мантуан – 68'     6:0 Ерохин – 80'    
Удаления: нет / Ревазов – 6'

На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» (2:1, 2:1), «Рубин» (3:0, 1:0) и «Оренбург» (5:3, 6:0).

В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с московским «Динамо», первые матчи плей-офф турнира пройдут с 4 по 6 ноября, ответные — с 25 по 27 ноября. На данный момент у «Зенита» шесть Кубков страны — один, завоёванный во времена СССР, и пять — в российской истории.

