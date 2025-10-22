17-летний нападающий «Баварии» Карл стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории клуба

Нападающий «Баварии» Ленарт Карл стал самым юным футболистом, забивавшим за мюнхенский клуб в Лиги чемпионов, в возрасте 17 лет 8 месяцев. Форвард отметился голом в матче 3-го тура общего этапа турнира с «Брюгге». Игрок открыл счёт на пятой минуте встречи.

Предыдущий рекорд держался с 1994 года, который установил защитник Самуюэль Куффур в матче с московским «Спартаком». Также Ленарт стал самым молодым автором гола «Баварии» в еврокубках в принципе, обойдя на месяц и 21 день полузащитника Тони Крооса, который отметился в матче Кубка УЕФА с «Црвеной Звездой» в октябре 2007 года.

Карл перешел в систему «Баварии» в июле 2022 года, он дебютировал за основную команду мюнхенцев 15 июня 2025 года в матче клубного чемпионата мира с «Оклендом» (10:0).

Гол в ворота «Брюгге» стал для форварда дебютным за основную команду «Баварии». До этого футболист принял участие в девяти матчах и не отличился результативными действиями.