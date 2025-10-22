Кейн забил 20 голов в 12 стартовых матчах сезона, опередив показатели Роналду и Месси

В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и «Брюгге». Счёт в матче 3:0.

Форвард немецкой команды Гарри Кейн отличился на 14-й минуте. Тем самым англичанин забил 20-й гол за 12 матчей в нынешнем сезоне. Ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду никогда в клубной карьере не забивали 20 голов так быстро. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В минувшем сезоне Кейн в 50 матчах за клуб забил 41 гол и отдал 14 результативных передач. В составе мюнхенцев он выиграл чемпионат Германии, взяв первый командный трофей в своей карьере.