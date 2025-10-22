Кейн забил 20 голов в 12 стартовых матчах сезона, опередив показатели Роналду и Месси
Поделиться
В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и «Брюгге». Счёт в матче 3:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Карл – 5' 2:0 Кейн – 14' 3:0 Диас – 34' 4:0 Джексон – 79'
Форвард немецкой команды Гарри Кейн отличился на 14-й минуте. Тем самым англичанин забил 20-й гол за 12 матчей в нынешнем сезоне. Ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду никогда в клубной карьере не забивали 20 голов так быстро. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
В минувшем сезоне Кейн в 50 матчах за клуб забил 41 гол и отдал 14 результативных передач. В составе мюнхенцев он выиграл чемпионат Германии, взяв первый командный трофей в своей карьере.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
23:58
-
23:56
-
23:55
-
23:55
-
23:50
-
23:33
-
23:32
-
23:29
-
23:27
-
23:26
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
23:17
-
23:13
-
23:11
-
23:07
-
23:06
-
22:57
-
22:55
-
22:50
-
22:49
-
22:42
-
22:33
-
22:30
-
22:24
-
22:12
-
22:09
-
22:00
-
21:56
-
21:54
-
21:45
-
21:44
-
21:39
-
21:39