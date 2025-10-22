Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кейн забил 20 голов в 12 стартовых матчах сезона, опередив показатели Роналду и Месси

В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и «Брюгге». Счёт в матче 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Карл – 5'     2:0 Кейн – 14'     3:0 Диас – 34'     4:0 Джексон – 79'    

Форвард немецкой команды Гарри Кейн отличился на 14-й минуте. Тем самым англичанин забил 20-й гол за 12 матчей в нынешнем сезоне. Ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду никогда в клубной карьере не забивали 20 голов так быстро. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В минувшем сезоне Кейн в 50 матчах за клуб забил 41 гол и отдал 14 результативных передач. В составе мюнхенцев он выиграл чемпионат Германии, взяв первый командный трофей в своей карьере.

