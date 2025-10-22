«Зенит» забивает не менее пяти мячей в трёх последних матчах с «Оренбургом»

Санкт-Петербургский «Зенит» разгромил «Оренбург» со счётом 6:0 в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Это третья игра этих команд подряд, в которой петербуржцы забивают не менее пяти мячей.

В 3-м туре группового этапа Кубка России сине-бело-голубые обыграли оренбуржцев со счётом 5:3, следующая их встреча состоялась в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги: тогда победу вновь одержали петербуржцы — 5:2.

В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с московским «Динамо, «Оренбург» встретится с «Краснодаром». Первые матчи плей-офф турнира пройдут с 4 по 6 ноября, ответные — с 25 по 27 ноября.