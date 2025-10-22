Скидки
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
«Зенит» забивает не менее пяти мячей в трёх последних матчах с «Оренбургом»
Комментарии

Санкт-Петербургский «Зенит» разгромил «Оренбург» со счётом 6:0 в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Это третья игра этих команд подряд, в которой петербуржцы забивают не менее пяти мячей.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Горшков – 28'     2:0 Жерсон – 35'     3:0 Шилов – 45+2'     4:0 Ерохин – 64'     5:0 Мантуан – 68'     6:0 Ерохин – 80'    
Удаления: нет / Ревазов – 6'

В 3-м туре группового этапа Кубка России сине-бело-голубые обыграли оренбуржцев со счётом 5:3, следующая их встреча состоялась в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги: тогда победу вновь одержали петербуржцы — 5:2.

В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с московским «Динамо, «Оренбург» встретится с «Краснодаром». Первые матчи плей-офф турнира пройдут с 4 по 6 ноября, ответные — с 25 по 27 ноября.

