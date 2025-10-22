Венгер — о «Ливерпуле»: у Исака и Вирца есть талант, но они ещё не достигли своего уровня

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава технической исследовательской группы ФИФА Арсен Венгер выразил мнение, что «Ливерпуль» способен преодолеть трудности этого сезона. Мерсисайдцы проиграли четыре матча подряд.

«Иногда нужно дать футболистам время. У игроков есть талант, у Исака есть талант, у Вирца есть талант. Но, конечно, сейчас они ещё не достигли своего уровня. Возможно, им нужно пройти через сложный период, продемонстрировать полную преданность команде, и тогда уверенность вернется», – приводит слова Венгера Sports Illustrated.

После восьми матчей «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками.