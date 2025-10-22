«Реал» — «Ювентус»: Джуд Беллингем открыл счёт на 57-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич из Словении. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Джуд Беллингем на 57-й минуте.

В минувшем туре «сливочные» разгромили казахстанский «Кайрат» со счётом 5:0. «Старая синьора» сыграла вничью с «Вильярреалом» со счётом 2:2.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.