Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Горшков: Кондаков — молодец! Хорошо впитывает информацию для его возраста
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Юрий Горшков после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбург» (6:0) высказался об игре, отметив выступление 17-летнего полузащитника своей команды Даниила Кондакова.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Горшков – 28'     2:0 Жерсон – 35'     3:0 Шилов – 45+2'     4:0 Ерохин – 64'     5:0 Мантуан – 68'     6:0 Ерохин – 80'    
Удаления: нет / Ревазов – 6'

«В последний момент я ничего не решал. Я знал, куда буду бить. Честно, в исполнителях первый написан я, но желающие были, чтобы пробить штрафной. Во втором тайме вместо удара или подачи разыграли и тоже забили. Хорошо, что всё так сложилось.

Кондаков — молодец! Видел его ещё в товарищеских играх и тренировках. Он оставляет приятное впечатление. Хорошо впитывает информацию, что важно для его возраста. Сегодня отдал голевую. Молодец, пусть продолжает и работает», — передает слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» сияет в Кубке — отгрузили 6! Когда ещё в одной игре забьют Шилов, Жерсон и Ерохин?
