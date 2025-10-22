Горшков: Кондаков — молодец! Хорошо впитывает информацию для его возраста

Защитник «Зенита» Юрий Горшков после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбург» (6:0) высказался об игре, отметив выступление 17-летнего полузащитника своей команды Даниила Кондакова.
«В последний момент я ничего не решал. Я знал, куда буду бить. Честно, в исполнителях первый написан я, но желающие были, чтобы пробить штрафной. Во втором тайме вместо удара или подачи разыграли и тоже забили. Хорошо, что всё так сложилось.
Кондаков — молодец! Видел его ещё в товарищеских играх и тренировках. Он оставляет приятное впечатление. Хорошо впитывает информацию, что важно для его возраста. Сегодня отдал голевую. Молодец, пусть продолжает и работает», — передает слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
- 22 октября 2025
-
23:58
-
23:56
-
23:55
-
23:55
-
23:50
-
23:33
-
23:32
-
23:29
-
23:27
-
23:26
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
23:17
-
23:13
-
23:11
-
23:07
-
23:06
-
22:57
-
22:55
-
22:50
-
22:49
-
22:42
-
22:33
-
22:30
-
22:24
-
22:12
-
22:09
-
22:00
-
21:56
-
21:54
-
21:45
-
21:44
-
21:39
-
21:39