Горшков: Кондаков — молодец! Хорошо впитывает информацию для его возраста

Защитник «Зенита» Юрий Горшков после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбург» (6:0) высказался об игре, отметив выступление 17-летнего полузащитника своей команды Даниила Кондакова.

«В последний момент я ничего не решал. Я знал, куда буду бить. Честно, в исполнителях первый написан я, но желающие были, чтобы пробить штрафной. Во втором тайме вместо удара или подачи разыграли и тоже забили. Хорошо, что всё так сложилось.

Кондаков — молодец! Видел его ещё в товарищеских играх и тренировках. Он оставляет приятное впечатление. Хорошо впитывает информацию, что важно для его возраста. Сегодня отдал голевую. Молодец, пусть продолжает и работает», — передает слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.