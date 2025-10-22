Игрок «Зенита» Горшков высказался о самочувствии после матча КР с «Оренбургом»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0) ответил на вопрос о своём самочувствии. На 70-й минуте у игрока возникли проблемы со здоровьем, футболист держался за икроножную мышцу и впоследствии был заменён.

«Со мной всё хорошо. После сборной не тренировался пять дней. Физически не смог закончить», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с московским «Динамо, «Оренбург» встретится с «Краснодаром». Первые матчи плей-офф турнира пройдут с 4 по 6 ноября, ответные — с 25 по 27 ноября.