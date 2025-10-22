Горшков: празднование — отсылка к Аршавину. Он кумир моего детства

Защитник «Зенита» Юрий Горшков после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбург» (6:0) прокомментировал своё празднование гола. Футболист сине-бело-голубых отличился на 28-й минуте встречи.

«Моё празднование — отсылка к Аршавину. Он кумир моего детства. Не всегда буду так праздновать, но вот захотелось. Я сказал в прошлый раз, что это кому-то адресовано. Но это был сказано в шутку. Празднование готовил, когда переходил в «Зенит». Знал, что если забью, так отпраздную», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Андрей Аршавин провёл за «Зенит» 376 матчей во всех турнирах, в которых забил 80 голов и отдал 110 результативных передач.