Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Горшков: празднование — отсылка к Аршавину. Он кумир моего детства

Горшков: празднование — отсылка к Аршавину. Он кумир моего детства
Комментарии

Защитник «Зенита» Юрий Горшков после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбург» (6:0) прокомментировал своё празднование гола. Футболист сине-бело-голубых отличился на 28-й минуте встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Горшков – 28'     2:0 Жерсон – 35'     3:0 Шилов – 45+2'     4:0 Ерохин – 64'     5:0 Мантуан – 68'     6:0 Ерохин – 80'    
Удаления: нет / Ревазов – 6'

«Моё празднование — отсылка к Аршавину. Он кумир моего детства. Не всегда буду так праздновать, но вот захотелось. Я сказал в прошлый раз, что это кому-то адресовано. Но это был сказано в шутку. Празднование готовил, когда переходил в «Зенит». Знал, что если забью, так отпраздную», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Андрей Аршавин провёл за «Зенит» 376 матчей во всех турнирах, в которых забил 80 голов и отдал 110 результативных передач.

Материалы по теме
«Зенит» сияет в Кубке — отгрузили 6! Когда ещё в одной игре забьют Шилов, Жерсон и Ерохин?
«Зенит» сияет в Кубке — отгрузили 6! Когда ещё в одной игре забьют Шилов, Жерсон и Ерохин?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android