Реал М — Ювентус, результат матча 22 октября 2025, счёт 1:0, 3-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Реал» благодаря голу Беллингема минимально обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов
Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении. Победу в матче со счётом 1:0 одержала испанская команда.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Беллингем – 57'    

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев поля Джуд Беллингем на 57-й минуте.

После 3-го тура «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав девять очков. «Ювентус» набрал два очка и располагается на 25-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
«Реал» обыграл «Ювентус»! Но мог пропустить в самой концовке! LIVE
