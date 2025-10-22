«Реал» благодаря голу Беллингема минимально обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении. Победу в матче со счётом 1:0 одержала испанская команда.

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев поля Джуд Беллингем на 57-й минуте.

После 3-го тура «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав девять очков. «Ювентус» набрал два очка и располагается на 25-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.