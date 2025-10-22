Головин впервые вышел на поле в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов
В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Монако» и «Тоттенхэм Хотспур». На данный момент счёт 0:0. На 57-й минуте встречи на поле вышел российский полузащитник монегасков Александр Головин — он заменил Крепена Диатту.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
На старте сезона-2025/2026 Александр Головин принял участие в четырёх матчах за «Монако» — в трёх стартовых турах чемпионата Франции и в одной игре Лиги чемпионов. Ранее хавбек восстанавливался после травмы подколенного сухожилия, из-за которой пропустил шесть встреч в Лиге 1 и Лиге чемпионов УЕФА.
На данный момент «Монако» находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов.
