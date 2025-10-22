Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин впервые вышел на поле в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

Головин впервые вышел на поле в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов
Комментарии

В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Монако» и «Тоттенхэм Хотспур». На данный момент счёт 0:0. На 57-й минуте встречи на поле вышел российский полузащитник монегасков Александр Головин — он заменил Крепена Диатту.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия

На старте сезона-2025/2026 Александр Головин принял участие в четырёх матчах за «Монако» — в трёх стартовых турах чемпионата Франции и в одной игре Лиги чемпионов. Ранее хавбек восстанавливался после травмы подколенного сухожилия, из-за которой пропустил шесть встреч в Лиге 1 и Лиге чемпионов УЕФА.

На данный момент «Монако» находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов.

Материалы по теме
«Монако» интересуется защитником «Интера» — Bild
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android