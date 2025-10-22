Полузащитник «Зенита» Жерсон прокомментировал победу в матче КР с «Оренбургом»
Футболист петербуржского «Зенита» Жерсон, забивший первый мяч за команду в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0), прокомментировал победу в этой встрече.
Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Горшков – 28' 2:0 Жерсон – 35' 3:0 Шилов – 45+2' 4:0 Ерохин – 64' 5:0 Мантуан – 68' 6:0 Ерохин – 80'
Удаления: нет / Ревазов – 6'
«Счастлив, что смог отличиться. Но главное доволен, как сыграла команда. Добились хорошей, уверенной победы. Это была главная задача. Буду продолжать работать, прогрессировать. Впереди у нас большие, амбициозные цели», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
«Зенит» стал первой командой после реформы Кубка в 2022 году, сумевшей набрать 18 из 18 очков на групповом этапе. В следующем раунде Кубка команда Сергея Семака сыграет с московским «Динамо».
