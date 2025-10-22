Игрок «Зенита» Жерсон рассказал о восстановлении после травмы

Полузащитник «Зенита» Жерсон поделился подробностями своего восстановления после травмы. Хавбек получил травму бедра в августе этого года. В матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» Жерсон забил свой первый гол за сине-бело-голубых.

«Чувствую себя гораздо лучше. Была травма, которая оставила меня на какое-то время вне игры. В период восстановления было время, чтобы набрать форму. Всё ещё на пути к своему лучше у уровню. Стараюсь на каждой тренировке. Чувствую, что прибавляю. Всё впереди. Буду стремиться наращивать обороты и показывать свой лучший футбол», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.