Жерсон: с одноклубниками хорошая коммуникация, не испытываю никаких проблем

Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбург» (6:0) рассказал про свои отношения с партнёрами по команде.

«Всегда приятно, когда на поле есть твои соотечественники. Ты можешь пообщаться во время игры. Но язык футбола — универсальный язык. У меня хорошая коммуникация с одноклубниками. Никаких проблем не испытываю. Стараюсь со всеми находить общий язык на поле», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030.