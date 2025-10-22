Жерсон ответил на слухи, что недоволен своим положением в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Жерсон опроверг, что недоволен своей карьерой в команде из Санкт-Петербурга.

— Пишут, что вы недовольны положением в команде. Можете развеять слухи и сказать, что чувствуете по отношению к «Зениту»?

— К сожалению, в современном мире, особенно в мире футбол, постоянно говорится и пишется о чём-то, что не имеет общего с действительностью. Как какие-то люди в Бразилии могу знать, что происходит у меня в голове здесь, в России? Мой главный ответ на поле. Я нахожусь в прекрасном отношении со всеми игроками в «Зените».

Я не читаю новости. До меня доходят какие-то слухи. Общаюсь с партнёрами по команде. Владею несколькими языками. Английский знаю не так хорошо, но всё равно стараюсь общаться с теми, кто не знает португальский. Иногда спрашиваю, что пишут. Но, конечно, ничего общего с действительностью это не имеет. Я всем доволен в «Зените». Сегодня постарался дать ответ на поле на все эти слова, — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.