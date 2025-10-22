Скидки
Жерсон: никаких проблем, если Семак будет выпускать меня со скамейки в ближайших матчах

Аудио-версия:
Полузащитник «Зенита» Жерсон заявил, что для него не проблема начинать ближайшие матчи на скамейке запасных и выходить на замену.

— Видите ли проблему, если Семак будет выпускать вас на поле со скамейки в ближайших матчах?
— Абсолютно никаких проблем. Самое главное — команда, командные успехи. Главный тренер знает, как сделать лучше для команды. Любой, кто появляется на поле с первых минут или выходит со скамейки, должен думать о том, как приложить максимум усилий, чтобы помочь достичь максимального результата. Я точно такой же профессионал, как и все остальные. Сколько бы мне времени ни предоставили, я буду стараться показывать лучшее на что я способен, — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

