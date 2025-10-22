Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 22 октября, календарь, таблица

Сегодня, 22 октября, в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 22 октября:

«Рубин» – «Ахмат» 3:3 (4:3 пен.);

«Динамо» Москва – «Крылья Советов» – 4:0;

«Зенит» – «Оренбург» – 6:0;

«Ростов» – «Пари Нижний Новгород» –.4:1

Оставшиеся матчи финального, 6-го тура Пути РПЛ тура Кубка России пройдут в четверг, 23 октября.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА взял Суперкубок страны, одолев «Краснодар».