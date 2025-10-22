Скидки
Игрок «Зенита» Жерсон рассказал, с кем из команды больше всего общается

Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон ответил, с кем в команде он общается чаще всего. Футболист пополнил состав петербуржцев прошлым летом.

«Я нахожусь в хороших отношениях со всеми бразильцами, которые играют в «Зените». Это друзья, которых подарил мне футбол. Хорошо общаюсь с российскими футболистами: с Мостовым и Сашей Соболевым. Вендел, как человек не просто со мной с одного города, но буквально мы в соседних районах росли — у нас чуть больше общего. Бывает, что вместе проводим время за пределами футбольного поля. Стиль жизнь чуть-чуть схож. Наверное, с ним более тесные отношения. Но вообще стараюсь поддерживать очень хорошую, дружескую атмосферу со всеми в команде», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

