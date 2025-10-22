«Челси» забил пять голов в ворота «Аякса» в матче ЛЧ с тремя пенальти и удалением

Окончен матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались лондонский «Челси» и амстердамский «Аякс». Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер (Берлин, Германия).

С 15-й минуты гости играли в меньшинстве: красную карточку получил Кеннет Тейлор. Марк Гиу открыл счёт на 18-й минуте и вывел «синих» вперёд. Мойсес Кайседо на 27-й минуте удвоил преимущество команды, Ваут Вегорст на 33-й минуте реализовал пенальти и сократил отставание в счёте, однако Энцо Фернандес на 45-й минуте забил «с точки» третий мяч лондонцев. Эстевао на 45+6-й минуте увеличил разрыв в счёте, также реализовав пенальти. Тайрик Джордж на 48-й минуте установил итоговый счёт матча.

После этой игры «Челси» с шестью очками находится в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Аякс» её замыкает, не набрав очков к этому моменту.

В следующем туре «Челси» 5 ноября сыграет в гостях с «Карабахом», «Аякс» в тот же день примет на своём поле «Галатасарай».