Футбол

Бавария — Брюгге, результат матча 22 октября 2025, счет 4:0, 3-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Бавария» забила четыре безответных мяча «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и бельгийский «Брюгге». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас из Литвы. Матч закончился победой хозяев со счётом 4:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Карл – 5'     2:0 Кейн – 14'     3:0 Диас – 34'     4:0 Джексон – 79'    

На пятой минуте полузащитник «Баварии» Ленарт Карл забил первый гол. На 14-й минуте нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество хозяев. На 34-й минуте полузащитник Луис Диас забил третий гол мюнхенцев. На 79-й минуте нападающий «Баварии» Николас Джексон довёл счёт до разгромного.

После 3-го тура «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав девять очков. «Брюгге» заработал три очка и располагается на 20-й строчке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
