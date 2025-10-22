«Ливерпуль» разгромил «Айнтрахт» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне и английский «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье из Франции. Матч закончился победой гостей со счётом 5:1.

На 26-й минуте защитник «Айнтрахта» Расмус Кристенсен забил первый гол. На 35-й минуте нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике сравнял счёт. На 39-й минуте защитник Вирджил ван Дейк вывел гостей вперёд. На 44-й минуте защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате забил третий гол в ворота хозяев. На 66-й минуте полузащитник Коди Гакпо укрепил преимущество мерсисайдцев. На 70-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи довёл счёт до разгромного.

После 3-го тура «Айнтрахт» занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав три очка. «Ливерпуль» заработал шесть очков и располагается на 10-й строчке.