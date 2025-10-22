«Спортинг» одержал волевую победу над «Марселем» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались португальский «Спортинг» и французский «Марсель». Игра проходила на стадионе «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия). В качестве главного арбитра встречи выступил Раде Обренович из Словении. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.
На 14-й минуте нападающий «Марселя» Игор Пайшао забил первый гол. На 45+2-й минуте защитник гостей Эмерсон получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 69-й минуте полузащитник «Спортинга» Джени Катамо сравнял счёт. На 86-й минуте нападающий Алиссон Сантос вывел хозяев вперёд, установив окончательный счёт.
После 3-го тура «Спортинг» занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав шесть очков. «Марсель» заработал три очка и располагается на 18-й строчке.
