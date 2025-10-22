Скидки
Монако — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 22 октября, счёт 0:0, Лига чемпионов 2025/2026

«Монако» и «Тоттенхэм» не забили голов в матче ЛЧ, Головин принял участие в игре
Завершён матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Монако» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» (Монако). В качестве главного арбитра на эту игру был назначен Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия

В этой игре команды не забили голов. Полузащитник монегасков Александр Головин принял участие в данной встрече — он появился на поле на 57-й минуте.

После этой игры «Монако» с двумя очками находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Тоттенхэм Хотспур» с пятью очками располагается в средней её части.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Дубль Осимхена помог «Галатасараю» переиграть «Будё-Глимт» в матче Лиги чемпионов
