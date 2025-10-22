«Монако» и «Тоттенхэм» не забили голов в матче ЛЧ, Головин принял участие в игре

Завершён матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Монако» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» (Монако). В качестве главного арбитра на эту игру был назначен Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия).

В этой игре команды не забили голов. Полузащитник монегасков Александр Головин принял участие в данной встрече — он появился на поле на 57-й минуте.

После этой игры «Монако» с двумя очками находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Тоттенхэм Хотспур» с пятью очками располагается в средней её части.